I microfoni de “L’Italia che va” sulle tracce dello Sfusato Amalfitano, tra terrazzamenti, storia e ricordi

Inserito da MP (Admin), lunedì 11 settembre 2023 21:49:11

Alle 7,20 di questa mattina, lunedì 11 settembre, "L'Italia che va", la rubrica settimanale di Gr Parlamento Radio Rai, che racconta di storie, realtà, esperienze e imprenditori di successo, ha dedicato un approfondimento al limone sfusato amalfitano, genuino ambasciatore della nostra Costiera.

A rispondere alle domande e alle curiosità di Daniel Della Seta il direttore del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP", Chiara Gambardella e Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi.

«Noi abbiamo cercato di promuovere e far conoscere il nostro limone portandolo sulle tavole degli italiani. E' un prodotto di una dolcezza unica, particolarmente apprezzato nell'arte della pasticceria, ma non solo. Il nostro sforzo - esordisce Gambardella - si è concentrato soprattutto nel far conoscere il luogo dove cresce questo frutto magico e le modalità di coltivazione. I nostri terrazzamenti, infatti, sono dei piccoli santuari a cielo aperto, e permettiamo ai turisti e a coloro che lo desiderano di vivere un'esperienza a diretto contatto con la natura: il tour nei nostri limoneti inizia alle prime luci dell'alba, assistendo al duro lavoro dei nostri contadini che, con passione, portano avanti un lavoro meticoloso di salvaguardia del nostro territorio. Dai giardini dove questo frutto viene coltivato si passa, poi, al laboratorio dove è trasformato in liquori, essenze, etc.».

A questo punto la parola passa a Carlo De Riso, promotore e organizzatore della OP Costieragrumi, intervenuto per spiegare la storia della sua realtà imprenditoriale «Siamo giunti alla terza generazione di produttori di limoni: già mio nonno Alfonso, nel 1927, si occupava di vendita all'estero del nostro oro giallo per conto delle famiglie ricche del luogo. In particolare, mi raccontava che per il trasporto e la manipolazione di questo frutto preferiva le donne, proprio per la loro delicatezza». L'intervista ha, poi, acceso il focus sull'importanza di tenere sempre alto il livello qualitativo del limone, evitando ogni trattamento con cere e conservanti per garantire al consumatore un prodotto genuino e fresco, consegnato entro 24/48 ore dalla raccolta attraverso apposite celle refrigerate ed esportandolo all'estero solo in alcuni periodo dell'anno. Incoraggiato dal conduttore, infine, si è soffermato a elencare le tante proprietà benefiche, lenitive e depurative del limone, tra ricordi di gioventù e usanze locali.

