Dal 13 aprile Alicost amplia i servizi: tratte da Salerno e Costiera Amalfitana verso Capri

Alicost S.p.A. annuncia che, a partire dal 13 aprile 2025, implementerà i collegamenti marittimi da Salerno e dai porti della Costiera Amalfitana (Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano) in direzione dell'isola di Capri.

Inoltre, a partire dal 18 aprile 2025, verranno attivati anche i collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida, con frequenza nei weekend (venerdì, sabato e domenica), offrendo così maggiori opzioni per visitare le splendide isole del Golfo di Napoli.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza dei viaggiatori, Alicost proporrà anche dei tour speciali, pensati per permettere di visitare due o più mete nella stessa giornata.

Le parole di Gennaro Esposito - Amministratore Alicost S.p.A.: "L'ampliamento dei collegamenti marittimi da Salerno e dalla Costiera Amalfitana verso Capri, Ischia e Procida rappresenta un passo concreto nella direzione di un servizio sempre più capillare, efficiente e orientato alla qualità dell'esperienza turistica. Alicost continua a investire in un sistema di trasporto moderno e sostenibile, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e offrire soluzioni pratiche per la mobilità nel Golfo di Napoli e di Salerno.

I nuovi collegamenti, insieme ai tour giornalieri combinati, sono pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico attento alla gestione del tempo e desideroso di esplorare in una sola giornata, in modo comodo e funzionale, più destinazioni tra la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina e le isole del Golfo. A partire dal 1° giugno 2025, sarà inoltre attivo tutti i giorni il collegamento con Ischia e Procida, potenziando ulteriormente l'accessibilità alle isole e ampliando le opzioni di viaggio a disposizione di turisti e residenti.

Alicost si propone anche come una valida alternativa al trasporto su gomma, contribuendo concretamente al decongestionamento del traffico stradale, in particolare lungo la fascia costiera, spesso soggetta a intensi flussi veicolari durante la stagione turistica. La nostra missione è quella di garantire un servizio sempre più efficiente, sicuro e accessibile, rispondendo così alle esigenze di tutti coloro che desiderano vivere la bellezza del nostro territorio in modo sostenibile e conveniente."

