Al via l'attività del Lido Positano: ombrelloni e sdraio gratuiti per i residenti

Inserito da (Admin), domenica 18 giugno 2023 08:58:57

«Riapre il lido Positano. Da questa mattina siamo operativi per la stagione 2023. Vi aspettiamo in spiaggia insieme al Capitano per goderci in assoluta tranquillità la bellezza del nostro mare. Buona estate a tutti.» E' il post pubblicato ieri dal sindaco di Positano, Giuseppe Guida, che annuncia l'apertura del lido riservato ai residenti.

Un'attenzione "necessaria", l'attività del Lido Positano infatti consente a tutti i positanesi di poter scendere in spiaggia ed avere a disposizione ombrellone e lettini gratuitamente, evitando di sostenere il costo riservato ai turisti.

Ma quanto costa un ombrellone con due lettini per chi decide di andare al mare a Positano?

Lo abbiamo chiesto a Google che però, citando il sito aziendaturismopositano.it dichiara che "il costo delle spiagge a Positano varia in base alla stagione e ai servizi offerti. In media, un lettino con ombrellone può costare tra 20 e 50 euro al giorno, mentre le spiagge libere sono gratuite ma non offrono servizi aggiuntivi." Basta però navigare sul sito spiagge.it per comprendere che il costo di un ombrellone e 2 sdraio varia tra i 60 e gli 80 euro, a seconda della fila e della stagione, ma può arrivare fino a 200 euro se si sceglie una spiaggia più esclusiva come La Scogliera. Ai prezzi va aggiunto l'eventuale costo del servizio di prenotazione on line che di solito è il 5% del valore.

Insomma Positano si conferma meta esclusiva si, ma che tiene al benessere dei suoi residenti con servizi ad hoc impensabili altrove. In nessuna altra cittadina della Costa d'Amalfi i cittadini hanno infatti a disposizioni un lido completamente gratuito e questo dovrebbe far riflettere.