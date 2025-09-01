Agerola inaugura il nuovo Info Point a Bomerano

Tu sei qui: Economia e TurismoAgerola inaugura il nuovo Info Point a Bomerano
Agerola scrive una nuova pagina della sua storia con l'inaugurazione del nuovo Info Point in via Principe di Piemonte, nella frazione di Bomerano. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale che rappresenta non solo un punto di riferimento per turisti e visitatori, ma soprattutto uno spazio di comunità.
"Questo luogo - ha dichiarato il sindaco Tommaso Naclerio - non è soltanto una struttura, ma un abbraccio, un sorriso, un segno concreto di quanto Agerola sappia accogliere chi arriva e custodire chi la vive ogni giorno".
Le porte dell'Info Point si sono aperte tra emozione e orgoglio. "Qui non si troveranno solo informazioni e servizi - ha proseguito Naclerio - ma il calore di una comunità autentica, la bellezza dei nostri paesaggi e la certezza che chi entra potrà sentirsi subito a casa".
Alla cerimonia, tra sorrisi, strette di mano e sguardi luminosi, si è respirata l'energia di una comunità che cresce unita e che si impegna a rendere Agerola sempre più accogliente e vivibile. "È l'inizio di un nuovo viaggio - ha sottolineato il sindaco - fatto di persone, incontri e storie da condividere".
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a quanti hanno contribuito alla realizzazione della struttura: il Gal Terra Protetta, gli uffici comunali, il Settore Lavori Pubblici, la Pro Loco, la ditta Criscuolo Costruzioni di Stefano e Vespasiano, oltre ai tanti volontari.
