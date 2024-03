Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: 15 marzo a Capaccio incontro-dibattito con gli operatori economici

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 13 marzo 2024 12:26:44

Venerdì 15 marzo 2024, alle ore 15.00 presso il NEXT (Ex Tabacchificio) sito in località Cafasso - Capaccio, si terrà un incontro dibattito sul tema "Avvio dei voli di linea presso l'Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi - Opportunità e contributi di idee per l'accoglienza dei flussi turistici" con l'obiettivo di favorire una riflessione comune con gli operatori economici di tutti i settori interessati, le associazioni datoriali, i sindacati e gli amministratori pubblici e per preparare al meglio il territorio ai potenziali significativi flussi turistici che l'avvio dei voli porterà nella nostra provincia.

Il dibattito sarà preceduto dagli interventi del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, del presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano Anna Ferrazzano, del presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Casconee del presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete.