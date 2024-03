Aeroporto Costa d’Amalfi, Vito Cinque (Confindustria): «Grande opportunità di sviluppo per il nostro turismo»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 16 marzo 2024 10:21:27

Anche il positanese Vito Cinque, vicepresidente di Confindustria Salerno, ha preso parte, ieri, 15 marzo, all'incontro con gli operatori economici organizzato al NEXT dalla Camera di Commercio di Salerno sull'avvio dei voli di linea presso l'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi.

«Lo scalo, strategicamente vicino sia alla città di Salerno che alla Costiera Amalfitana, faciliterà notevolmente l'accesso a questa zona molto amata dal turismo. Di sicuro crescerà ancor di più il richiamo dei nostri incantevoli luoghi, così come aumenteranno le opportunità di sviluppo anche per il Cilento e per le aree meno conosciute», ha detto Cinque.

Ampia la partecipazione delle istituzioni e degli imprenditori che hanno contribuito al dibattito, testimoniando aspettative e interessi, ciascuno per il settore rappresentato.

«L'entrata in funzione dello scalo salernitano - ha detto il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri- è una grande opportunità per tutta la provincia di Salerno. Ma, perché questa opportunità venga colta al meglio, è necessario preparare il territorio all'accoglienza e alla gestione dei flussi turistici che si intensificheranno con il decollo dell'aeroporto».

«Io voglio ringraziare - ha detto il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone - tutti quelli che da trent'anni stanno lavorando a questo progetto. È stato un lavoro eccezionale, ma io ringrazio soprattutto gli amministratori che hanno operato nell'ultima fase, quando si è dovuto approvare bilanci che avevano delle grandi difficoltà economiche: la scelta era mandare i rinvii in tribunale o andare avanti e credere in questo progetto, ed è in quel momento che ci sono state le assunzioni di responsabilità, perché è quando hai il rischio che la Corte dei Conti possa interpretare male le tue scelte che è stata fatta la differenza. Ora siamo alle battute finali, ma l'11 luglio non è il punto di arrivo, è il punto di partenza. Perché noi partiremo con un aeroporto "cantiere", ci vorrà un anno per finirlo: dovremo fare la nuova infrastruttura della nuova sede, la metropolitana, i parcheggi, la viabilità».

«Quello che dobbiamo fare adesso è prepararci - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete -. Noi abbiamo una grandissima opportunità che non possiamo perdere: arriveranno questi nostri amici per la prima volta, ma poi devono tornare e parlare bene di noi per incrementare la venuta di altri turisti, tramite il passaparola, anche sui social. Per questo non ci dobbiamo far sorprendere: non basta avere un territorio bellissimo, dobbiamo migliorare. Non possiamo far trovare i sacchi della spazzatura sull'aversana a chi arriva all'aeroporto, non è un bel biglietto da visita, il decoro urbano è importante. La nostra Provincia è ben infrastrutturata: abbiamo l'alta velocità, abbiamo due autostrade che vanno verso Napoli, abbiamo il Porto di Salerno che accoglie tante navi da crociera oltre alle merci. Dobbiamo superare però la logica del "Non nel mio giardino": non ci si può opporre alla bretella tra Eboli e Agropoli, quando sappiamo tutti come si intasa la Statale 18 in estate. Un altro punto da migliorare - ha proseguito Prete - è il trasporto pubblico: occorre una rete ben organizzata di pullman, taxi, navette. E poi io ho lanciato una proposta: quella di un approdo in prossimità dell'aeroporto dove poter prendere direttamente un mezzo marino per arrivare nella località di destinazione: se ho prenotato una stanza a Palinuro e ho un aliscafo che mi porta direttamente lì, come turista, sono più soddisfatto. Infine, dobbiamo migliorare anche sulla formazione del personale dei nostri alberghi, dei nostri ristoranti, magari accogliendo i turisti con un inglese più fluente, con un menu bilingue... Cose di cui forse in Costiera amalfitana sono già allenati, ma che occorre potenziare qui in Cilento».