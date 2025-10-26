A Praiano l’Oscar del Turismo: il Distretto Costa d’Amalfi presenta i dati e premia le eccellenze con i “Destination Amalfi Coast Award”

Ultimo aggiornamento 1 ora fa S. Florio martire

Date rapide

Oggi: 26 ottobre

Ieri: 25 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Il gusto del Natale firmato Sal De Riso è già in preordine con le spese di spedizione gratisHotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: Economia e TurismoA Praiano l’Oscar del Turismo: il Distretto Costa d’Amalfi presenta i dati e premia le eccellenze con i “Destination Amalfi Coast Award”

La Voce di Hind Rajab

Franco Lanzieri Medicina Estetica nuova RidermalizzazioneCasa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Pietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaProvoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Palazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il portoCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoFrai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolore

Economia e Turismo

COMUNICATO STAMPA. La Costa d’Amalfi regina del turismo italiano

A Praiano l’Oscar del Turismo: il Distretto Costa d’Amalfi presenta i dati e premia le eccellenze con i “Destination Amalfi Coast Award”

Martedì 28 ottobre, al Centro Culturale “Andrea Pane” di Praiano, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi celebra il riconoscimento come destinazione più amata dagli stranieri. Durante l’evento verranno illustrati i dati che hanno portato all’Oscar del Turismo e assegnati, per la prima volta, i premi dedicati alle realtà con la migliore reputazione digitale del territorio

Inserito da (Admin), domenica 26 ottobre 2025 19:39:11

Costa d'Amalfi. Dopo l'Oscar del Turismo, il Distretto Turistico presenta i dati che hanno portato al riconoscimento e assegna per la prima volta i "Destination Amalfi Coast Award"

Dopo aver conquistato il premio "Italia Destinazione Digitale 2025" come meta più apprezzata dagli stranieri in Italia, la Costa d'Amalfi si prepara a condividere i dati ufficiali che hanno portato all'Oscar del Turismo.
L'appuntamento è per martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10.30, presso il Centro Culturale "Ing. Andrea Pane" di Praiano, per un incontro promosso dal Distretto Turistico Costa d'Amalfi.
Oltre alla presentazione dei dati della stagione turistica, l'evento vedrà per la prima volta l'assegnazione dei "Destination Amalfi Coast Award", riconoscimenti destinati alle realtà con la migliore reputazione digitale del territorio.

Ad illustrare tutti i dati saranno Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa d'Amalfi, e Mario Romanelli, Sales Manager di The Data Travel Appeal Company, azienda leader nei sistemi di analisi dei dati, marketing e intelligenza artificiale che consentono di gestire destinazioni e imprese turistiche attraverso l'uso combinato di dati geolocalizzati, analisi del sentiment e tendenze di mercato.
I saluti istituzionali saranno affidati alla sindaca di Praiano, Annamaria Caso, e all'assessore regionale al turismo, Felice Casucci.

Sarà un momento di restituzione e approfondimento sui fattori che hanno portato la Costa d'Amalfi a ottenere lo scorso 9 ottobre l'Oscar del Turismo, un riconoscimento che premia l'eccellenza e la qualità dell'accoglienza degli operatori turistici della Costa d'Amalfi.
Un'occasione anche per riflettere sulle trasformazioni della stagione 2025, segnata da un'evoluzione significativa dei flussi e delle presenze.

Nel corso dell'incontro verranno inoltre assegnati, per la prima volta, i "Destination Amalfi Coast Award", riconoscimenti destinati alle realtà del territorio che si sono distinte per la qualità dell'accoglienza e la reputazione digitale, identificate in sette categorie a seconda del settore di appartenenza.

Anche in questo caso, il risultato è emerso dalla piattaforma Destination Amalfi Coast del Distretto Turistico Costa d'Amalfi, sviluppata da The Data Travel Appeal Company: sulla base dell'analisi delle tracce digitali relative alla Costiera Amalfitana, sono state individuate le attività che hanno registrato il sentiment più elevato, ovvero il gradimento espresso online dai visitatori su un ampio ventaglio di piattaforme e siti, confermando la forza di una reputazione costruita giorno dopo giorno attraverso la qualità dell'esperienza offerta.

"Con questo appuntamento vogliamo rendere merito al territorio, a quanti lavorano nel turismo ogni giorno con impegno e qualità, accompagnandoci a risultati come questo" - dichiara Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa d'Amalfi. - "L'incontro è l'occasione per puntare l'attenzione sugli operatori e sul lavoro che svolgono quotidianamente, portando lustro e valore alla Costa d'Amalfi, quasi sempre in silenzio, con grandi investimenti e sacrifici."

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10172103