Minori e i Battenti protagonisti alla Seconda Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania

La Regione Campania, in collaborazione con Scabec, presenta la Seconda Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania, un evento che si terrà dal 5 al 7 dicembre 2024 presso il NEXT (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio Paestum. La manifestazione punta i riflettori sulle ricchezze immateriali della regione, tra saperi artigianali, celebrazioni, espressioni artistiche e cultura agroalimentare.

Anche quest'anno, tra i protagonisti della sezione dedicata alle celebrazioni figurano i Battenti di Minori, che porteranno a Paestum la bellezza dei loro canti plurisecolari, unici e senza tempo. L'Arciconfraternita del SS. Sacramento presenterà i canti tradizionali della Settimana Santa, catalogati dal Ministero della Cultura e inseriti nell'Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania.

Questa antica tradizione della Costiera Amalfitana vede uomini incappucciati in abiti bianchi intonare canti penitenziali distinti per i toni "'e vascie" e "'ncoppe," richiamando le antiche confraternite di Minori. La processione si svolge il Giovedì Santo e prosegue alle prime luci del Venerdì, coinvolgendo le frazioni più lontane e culminando nella Basilica di Santa Trofimena.

La rassegna sarà un'occasione unica per Minori di condividere il proprio patrimonio con un pubblico più vasto. Oltre ai Battenti, l'evento offrirà un ricco programma di laboratori su temi come il caffè, il pane e la paglia, le danze tradizionali e il presepe napoletano. Saranno esposti quadri artistici legati alle infiorate e le fiaccole utilizzate nella Luminaria di San Domenico a Praiano.

Rappresentanti delle istituzioni, esperti, comunità locali e scuole animeranno i tre giorni con dibattiti, masterclass e performance artistiche. La rassegna si aprirà ufficialmente giovedì 5 dicembre alle ore 10:30 con i saluti istituzionali.

Gli orari di apertura dell'evento sono:

Giovedì 5 dicembre: 10:30 - 18:30

10:30 - 18:30 Venerdì 6 dicembre: 9:30 - 18:30

9:30 - 18:30 Sabato 7 dicembre: 9:30 - 14:00

L'ingresso è gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi nelle straordinarie tradizioni della Campania.