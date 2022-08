Ricky Tognazzi e Simona Izzo paparazzati su "Nuovo" all’Otium Spa di Minori

Scritto da (Redazione ), lunedì 29 agosto 2022 11:46:00

Ultimo aggiornamento lunedì 29 agosto 2022 11:46:00

La Costiera Amalfitana è di nuovo protagonista delle pagine dei quotidiani nazionali.

Il settimanale Nuovo ha, infatti, pubblicato alcuni scatti che ritraggono Ricky Tognazzi, attore e regista figlio del celebre Ugo, e Simona Izzo, attrice, sceneggiatrice e doppiatrice, intenti a godersi una giornata di sole e riposo presso l'Otium Spa Mare di Minori.

Dopo un bagno in piscina per lei ed un tuffo in mare per lui, le immagini ritraggono la coppia addentare un sandwich sotto lo sguardo della loro cagnetta di 3 mesi Luce e dedicarsi alla lettura, prima di tornare a riva per chiacchierare con un'amica.

Secondo quanto riportato dal giornale la coppia appare inseparabile: «La condivisione tra noi è totale. Sappiamo che ciò che accade per uno sarà anche per l'altro e viceversa. L'amore è questo, non c'è dubbio», dichiara l'attrice.

I due cineasti, insieme da 36 anni e sposati da 27, erano in Costiera sabato 16 luglio, ospiti del format "Letto ad una Piazza" di Gigi Marzullo, durante il quale è stato proiettato il docu-film "La Voglia matta di vivere", un viaggio nella vita di Ugo Tognazzi, ed è stato presentato il libro scritto dai quattro figli del noto attore, tra i volti più importanti della commedia italiana.

Sempre in quell'occasione la coppia aveva dimostrato di apprezzare le eccellenze della Divina, fermandosi a degustare una deliziosa cena al Giardiniello e il liquore alle fragoline di bosco di Gambardella.

