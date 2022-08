A Napoli nello scontrino di una pizzeria il costo di gas e luce. Il titolare: «Siamo con le spalle al muro»

Scritto da (Redazione ), lunedì 29 agosto 2022 17:51:34

Ultimo aggiornamento lunedì 29 agosto 2022 17:51:34

Gas, energia e fitto nello scontrino della pizza. È l'imprenditore Salvatore Antonio Grasso, titolare della storica pizzeria Gorizia di Napoli, a lanciare la provocazione.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Grasso ha pubblicato su Facebook la foto di uno scontrino non fiscale che riguarda l'acquisto di una margherita e di una bottiglietta d'acqua minerale da 11,53 euro: al costo della pizza margherita di 5 euro e quello dell'acqua di 2 euro sono sommati un "contributo gas" di 50 centesimi, 1,20 euro per l'energia e 1,50 euro per il fitto.

Nella foto pubblicata sui social, accanto allo scontrino, si può vedere anche una bolletta dell'energia relativa al mese di agosto 2022, che ammonta a quasi 8300 euro, quando solo il mese scorso era di 2500 euro.

«Mi ritrovo a pagare un aumento del 300 per cento - spiega il ristoratore a Repubblica - e con l'energia aumentano i prezzi di tutta la filiera. Così mi ritrovo costretto a rivedere tutto e se aumento il prezzo della pizza al tavolo voglio spiegare il perché dei costi aggiuntivi. Ci troviamo con le spalle al muro».

Un tentativo da parte dell'imprenditore di portare l'attenzione pubblica sul caro prezzi che in queste giornate sta sempre più diventando un cappio al collo di quanti cercano di portare avanti la propria attività. Diverse in questi giorni le richieste al Governo per intervenire in merito ed evitare una situazione che potrebbe diventare disastrosa.

Foto: Salvatore Antonio Grasso