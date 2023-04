Vettica di Amalfi, malore fatale per un uomo di origine argentina

Inserito da (Admin), martedì 25 aprile 2023 14:22:42

Nella tarda serata di ieri un uomo di nazionalità argentina è stato trovato accasciato in strada da alcuni passanti, lungo la Statale 366 ex Agerolina.

Il cinquantenne diceva di avere moglie e figli ma non rispondeva alle domande che gli venivano fatte.

Immediatamente sul posto i soccorsi del 118 ai quali l'uomo è apparso da subito in stato confusionale, con una forte sudorazione algida profusa.

Iniziate le manovre per trasportarlo in ospedale, l'uomo è andato in arresto cardiaco, massaggiato e defibbrillato per tutto il tragitto è arrivato purtroppo senza vita al pronto soccorso di Castiglione.

Accertato il decesso sono state avvisate le forze dell'ordine ed il magistrato di turno che ha predisposto il sequestro e l'esame esterno della salma, da cui non sono risultati segni di violenza.

Non essendo dotato di celle frigorifere, poco dopo le 13 è stato predisposto il trasferimento della salma da Castiglione a Salerno, in attesa del riconoscimento.

I Carabinieri di Amalfi sono al lavoro per identificare l'uomo deceduto e rintracciare i parenti e la struttura che lo ospitava. L'uomo non aveva con sé documenti.

Al momento, trattandosi di morte naturale, non è stata predisposta l'autopsia.