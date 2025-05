«Vai a fare lezione e non rompere», studente inveisce contro professore nei corridoi dell’ateneo di Salerno

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 21 maggio 2025 07:26:05

Momenti di forte tensione si sono verificati nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, all'Università degli Studi di Salerno, quando il professor Gennaro Avallone, docente ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio, è stato insultato pubblicamente da uno studente nei corridoi dell'ateneo. A provocare la reazione, un semplice invito al silenzio da parte del docente, impegnato a tenere lezione in un'aula vicina.

Secondo quanto si vede da un video diventato virale sui social, il professore sarebbe uscito dalla classe per chiedere agli studenti di abbassare il tono di voce. Uno di loro, Luigi Iovino, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, si è voltato e ha reagito con toni aggressivi: "Ma stia zitto!", ha detto, voltando le spalle al docente. Poi, rivolgendosi direttamente a lui, ha aggiunto con tono minaccioso e in dialetto salernitano: "T' vuò sta zitto o no? Ma stai buon' cu 'a cap'? Va' a fa lezione e nun romp' ‘o c...".

La risposta del docente è stata ferma ma composta: "Io sto facendo lezione. Questo è il livello!", ha replicato prima di rientrare in aula.

L'episodio ha immediatamente suscitato indignazione all'interno della comunità accademica, aprendo una riflessione più ampia sui toni, i ruoli e il rispetto che dovrebbero caratterizzare ogni contesto educativo. A intervenire sulla vicenda è stato lo stesso professor Avallone, che ha affidato ai social un messaggio disteso ma netto: "Ho avuto la fortuna di vivere il mio lavoro come una relazione di rispetto con migliaia di studentesse e studenti. L'università è questo. Un episodio negativo non scalfisce il privilegio che ho avuto e continuo ad avere nel mio percorso di docente."

In sua difesa si è espresso il professor Enrico Auriemma, latinista, che ha scritto: "Gli studenti Unisa non sono questi, si prendano ad horas provvedimenti seri."

Anche il professor Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei media, ha espresso piena solidarietà al collega Avallone e ha lanciato un monito: "Perché? Perché siamo arrivati a questo sfacelo? Che sta succedendo? Muoviamoci compatti ed evitiamo che queste manifestazioni di arroganza dei ‘micropoteri' si normalizzino!".

Al momento, il rettorato non ha preso posizione ufficiale sull'episodio, ma cresce la pressione affinché vengano adottati provvedimenti formali a tutela della dignità del corpo docente e dell'ambiente universitario, luogo per definizione deputato al confronto civile e rispettoso.