Un Sorriso per l'Epifania: la Befana dei Vigili del Fuoco porta gioia al Reparto Oncologico Pediatrico di Nocera Inferiore

Inserito da (Admin), lunedì 6 gennaio 2025 14:24:35

Una mattina speciale quella di oggi all'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove l'Epifania ha assunto un significato ancora più profondo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Non una semplice visita, ma un momento di pura magia per i piccoli del reparto oncologico pediatrico, che hanno ricevuto una visita davvero speciale: la Befana accompagnata dai suoi eroi in divisa.

Con grande entusiasmo e sacchi colmi di giocattoli, i caschi rossi hanno percorso i corridoi dell'ospedale, regalando non solo doni, ma momenti di spensieratezza indispensabili per chi vive giornate complicate tra terapie e ricoveri. I bambini, visibilmente emozionati, hanno accolto con sorrisi e meraviglia la Befana, trasformando un giorno di ordinaria ospedalizzazione in una festa.

L'iniziativa è stata accolta con calore anche dai genitori e dal personale medico e infermieristico, testimoni di come gesti di gentilezza possano fare la differenza nel percorso di cura e nel morale dei piccoli pazienti.