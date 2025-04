Tramonti, violenta rissa familiare a Figlino: botte tra zii e nipoti

Inserito da (Admin), domenica 13 aprile 2025 20:41:42

Nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile, la frazione di Figlino, a Tramonti, è stata teatro di una scena di inaudita violenza. Protagonisti della vicenda quattro familiari, zii e nipoti, protagonisti di una rissa scoppiata all'interno di una proprietà privata.

Probabilmente a generare l'aggressione sarebbe stato un alterco verbale degenerato rapidamente in violenza fisica, alimentato da vecchi rancori mai risolti. In pochi minuti dalle parole si è passati alle mani, con l'utilizzo di bastoni e mazze, in una colluttazione feroce che ha provocato ferite a tutti i partecipanti. I Carabinieri della Stazione di Tramonti, con il supporto dei colleghi dell'Aliquota Radiomobile di Amalfi, sono intervenuti per riportare l’ordine.

I protagonisti dello scontro sono stati tutti condotti, nel tardo pomeriggio di oggi, presso la sede della Compagnia Carabinieri di Amalfi per essere interrogati.

Nei confronti di tutti e quattro sono scattate misure cautelari per i reati di rissa e lesioni personali.

Riaccompagnati nelle rispettive abitazioni, compariranno domani mattina davanti al giudice del Tribunale di Salerno per il processo per direttissima.