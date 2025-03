Tragico incidente stradale: due giovani perdono la vita nel salernitano

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 22 marzo 2025 07:48:23

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in località Fonte di Roccadaspide. Per cause ancora da accertare, due auto, un'Audi A3 e un'Alfa 147, si sono scontrate violentemente. Nell'impatto, un giovane di 25 anni del posto ha perso la vita sul colpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i tre feriti rimasti intrappolati nei veicoli. Il personale sanitario del 118 ha poi provveduto a trasportarli d'urgenza in ospedale.

Purtroppo, nel corso della notte, uno dei feriti, un ragazzo di 24 anni, non ce l'ha fatta a causa dei gravi traumi riportati e ha perso la vita in ospedale.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Resta da chiarire cosa abbia causato il tragico impatto, mentre la comunità locale è sconvolta per la perdita di due giovani vite.