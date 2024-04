Tragedia a Campagna: salgono a tre le vittime dell'incidente nel Salernitano

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 15 aprile 2024 09:42:21

Il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco più di una settimana fa sulla strada statale nel Salernitano si aggrava ulteriormente. È deceduto anche un uomo di 75 anni, originario di Campagna (Salerno), che era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l'incidente. L'uomo viaggiava a bordo della terza auto coinvolta nella carambola mortale che ha visto la tragica morte dei carabinieri pugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

L'incidente ha avuto luogo il 6 aprile quando un SUV, guidato da una donna di 31 anni, è entrato in collisione con la gazzella dell'Arma. Le indagini hanno rivelato che la conducente del SUV era positiva ad alcol e cocaina al momento dell'incidente, con precedenti specifici per droga. Questo ha portato la Procura di Salerno a indagarla formalmente per omicidio stradale, sottolineando la gravità della sua irresponsabilità al volante.

Intanto, la comunità locale è sconvolta per la morte ingiusta di tre persone. La speranza è che la giustizia possa offrire un qualche tipo di consolazione nel ricordo dei loro cari perduti in circostanze così tragiche.

