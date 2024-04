Traffico bloccato sulla Statale Amalfitana. Gagliano «Arresti domiciliari sulla SS163»

Inserito da (Admin), venerdì 26 aprile 2024 19:13:15

Sulla paralisi del traffico veicolare verificatasi sin dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 26 aprile, lungo la Statale Amalfitana, in particolare nel tratto compreso tra Marmorata e Vettica di Amalfi, con disagi evidenti per residenti e turisti, bloccati per ore in auto, interviene anche Salvatore Gagliano, già sindaco di Praiano nonché ex consigliere provinciale e patron del Grand Hotel Tritone.

«Dalle prime ore del pomeriggio, "ARRESTI DOMICILIARI SULLA SS163". - esordisce Gagliano, che continua - E' uno scandalo. Siamo al primo pseudo ponte, e già attraversare Amalfi è diventata un'autentica impresa. Chi di dovere da subito dovrebbe assumere delle decisioni importanti onde evitare che il 1° maggio sia ancora peggio. Ma immaginate una emergenza in una situazione simile? Qui si parla anche di sicurezza sulle strade. Pensate questa foto è stata scattata da un'auto ferma da 1 ora e siamo a 300 metri dall'Albergo Santa Caterina. Inutile dire che la paralisi è in ambedue i sensi. Ed il bello è che qualcuno pensa che con la zona ZTL, (ammesso che la vedremo), saranno risolti tutti i problemi. I veri problemi sono i pullman enormi. Sono loro che creano i problemi maggiori unitamente alla mancanza di parcheggi in roccia. Cosa dire? Speriamo che i graditi Ospiti avranno la pazienza di ritornare in questo autentico posto, per godersi l'esperienza unica, degli arresti domiciliari!».