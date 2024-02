«Ti va un drink?», poi la violenza a Sorrento: arrestato 32enne a Marsala

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 22 febbraio 2024 15:55:28

Un episodio di violenza sessuale, avvenuto la scorsa estate in Campania, ha trovato una svolta con l'arresto di un 32enne di origini tunisine a Marsala da parte dei Carabinieri di Sorrento. L'uomo è accusato di essere l'autore dell'aggressione a una giovane turista, perpetrata dopo averla convinta a seguirlo per un drink.

Secondo l'accusa, il sospetto avrebbe avvicinato la vittima, approfittando dell'assenza di altre persone e dell'oscurità della notte, per poi costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà. All'epoca dei fatti, l'uomo lavorava presso un'attività commerciale a Sorrento, dove avrebbe conosciuto la vittima.

L'ordinanza di arresto è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia della ragazza, che ha raccontato di essere stata violentata da un uomo appena conosciuto mentre si trovava per strada di notte.

I Carabinieri sono riusciti a identificare il presunto autore del crimine grazie all'acquisizione di testimonianze e all'analisi dei video provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Dopo le procedure legali di rito, il sospettato è stato trasferito nel carcere di Trapani, in attesa del processo.