Tenta di rubare un giubbotto da 119 euro: denunciato 23enne a Salerno

Tu sei qui: CronacaTenta di rubare un giubbotto da 119 euro: denunciato 23enne a Salerno
È stato denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 23 anni per il reato di tentato furto, dopo essere stato sorpreso dalla Squadra Volante dell'U.P.G.S.P. della Questura di Salerno mentre cercava di allontanarsi da un negozio con un giubbotto rubato.
L'episodio è avvenuto nella serata del 17 ottobre scorso, durante un pattugliamento in Corso Vittorio Emanuele. Gli agenti hanno notato un giovane extracomunitario che si stava dileguando mentre una commessa lo inseguiva urlando di restituire un capo appena sottratto. Lo straniero è stato immediatamente fermato: addosso gli è stato trovato un giubbotto del valore di 119 euro, ancora dotato del dispositivo antitaccheggio.
Privo di documenti d'identità, l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per l'identificazione, dove è stato foto-segnalato e denunciato per tentato furto. Contestualmente è stato avviato anche l'iter amministrativo presso l'Ufficio Immigrazione.
