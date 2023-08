Spari in via Duomo a Salerno: minore ferito

Inserito da (Admin), domenica 27 agosto 2023 15:39:23

La tranquilla Via Duomo di Salerno è stata teatro, nella scorsa notte, di un brutto episodio che ha visto protagonista un ragazzo di 17 anni. La notizia è stata riportata da TVOGGI.

Il ragazzo è stato colpito al petto da un proiettile sparato da due individui a bordo di uno scooter intorno a mezzanotte. Nonostante la gravità della situazione, le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi e la sua vita non è in pericolo.

Il giovane è riuscito a raggiungere l'ospedale di Salerno con mezzi propri, dove è stato prontamente soccorso e medicato.

Le indagini sul caso sono attualmente condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno, che sta lavorando per identificare e catturare gli autori di quello che appare a tutti gli effetti come un agguato. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sul movente dell'aggressione a mano armata o sull'identità dei due assalitori.

Gli abitanti della zona sono rimasti sconvolti da questo spiacevole episodio, e molti esprimono preoccupazione per la sicurezza nelle vie della città. L'attenzione ora è rivolta alle indagini, nella speranza che i colpevoli vengano presto portati davanti alla giustizia.