Sottrae oltre mille euro in contanti e monili d’oro ad anziana di Giffoni Valle Piana, dopo 4 mesi arrestato il truffatore

sabato 16 dicembre 2023

La mattina del 14 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale applicativa degli arresti domiciliari emessa, dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo a cui è contestato il reato di "truffa aggravata" nei confronti di persona anziana.

Secondo l'ipotesi accusatoria, condivisa allo stato dal giudicante, l'indagato lo scorso agosto con la classica scusa del figlio coinvolto in un sinistro stradale si sarebbe fatto consegnare da un'anziana donna la somma di euro 1.300,00 in contanti nonché monili in oro, il tutto per evitare azioni legali nei confronti del congiunto.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.