Sorrento-Amalfi, autista Sita salva una giovane donna colta da malore

Un gesto di eroismo discreto ma determinante si è verificato sulla tratta Amalfi-Sorrento, dove Massimiliano Ferrone, autista della Sita Sud, è diventato protagonista di un intervento salvavita.

Ad informarci un comunicato a firma del segretario Provinciale FIT-CISL, Diego Corace.

Nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre, intorno alle 16:30, durante una breve sosta alla stazione della Circumvesuviana di Sorrento, una situazione d'emergenza ha interrotto la routine dell'itinerario giornaliero che stava per riprendere direzione Massa Lubrense.

Una ragazza, appena salita sull'autobus, ha manifestato immediatamente dei gravi sintomi di malessere. Dopo essersi accasciata sul sedile, ha perso conoscenza, sollevando immediata preoccupazione tra i presenti. La pronta reazione di Ferrone ha fatto la differenza: contattando rapidamente la polizia locale e valutando l'eccessiva attesa per l'ambulanza, stimata in oltre 20 minuti, ha deciso di non perdere tempo prezioso.

Con l'approvazione e l'assistenza degli agenti di polizia, l'autobus è stato trasformato in un'improvvisata ambulanza. Ferrone, con determinazione e professionalità, ha guidato il mezzo direttamente al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, garantendo così un intervento rapido e efficace. La ragazza è stata immediatamente soccorsa dai sanitari, che hanno potuto stabilizzarla grazie all'intervento tempestivo.

La donna è ora fuori pericolo e questo episodio sottolinea ancor di più l'importanza della capacità reazione e della sensibilità umana in situazioni critiche, rafforzando anche il valore dei servizi pubblici come fondamentali per la sicurezza e il benessere degli utenti.

Il coraggio e la prontezza di Ferrone dimostrano che, dietro la guida di un autobus, possono nascondersi veri eroi quotidiani, pronti a fare la differenza nel momento del bisogno.