Social sotto controllo: sequestri e denunce a Napoli dopo il monitoraggio dei profili frequentati dai giovanissimi

sabato 12 aprile 2025

I social network come piazza virtuale della nuova illegalità giovanile. È da questa consapevolezza che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha avviato un'operazione di monitoraggio intensivo delle principali piattaforme frequentate dai più giovani - da Facebook a Instagram, fino a TikTok - per individuare comportamenti e attività illecite sempre più diffuse e visibili online.

I risultati non si sono fatti attendere. Nel centro storico di Napoli, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno sottoposto a controllo un bar, noto punto di ritrovo per ragazzi, che pubblicizzava apertamente su Facebook la vendita di cannabis, cocktail e drink. Il titolare è stato denunciato poiché trovato in possesso di una pistola a gas priva di tappo rosso, identica a un'arma da fuoco per forma e dimensioni e capace di sparare pallini d'acciaio, configurandosi come un'arma impropria.

All'interno del locale sono state sequestrate 40 dosi di cannabis sativa già pronte per la vendita, oltre 3.000 cartine da fumo in commercio senza autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante il controllo è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore in nero.

A Secondigliano, l'attenzione degli investigatori si è concentrata su alcune "stories" pubblicate dagli utenti, in cui comparivano video slot in funzione. Il controllo presso un bar ha portato al sequestro di 4 apparecchi da intrattenimento privi di qualsiasi autorizzazione e non collegati alla rete telematica dell'Agenzia. Il titolare è stato segnalato e rischia una sanzione fino a 6.000 euro per ogni dispositivo.

Infine, ai Quartieri Spagnoli, un pub è finito sotto la lente della Finanza per aver promosso su Instagram la vendita di superalcolici a prezzi stracciati, anche a clienti minorenni. Il titolare è stato segnalato all'Autorità Prefettizia per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.