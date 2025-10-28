Ultimo aggiornamento 36 minuti fa SS. Simone e Giuda

Tu sei qui: CronacaSi perde di ritorno dal Santuario dell’Avvocata: turista spagnolo salvato sui monti di Maiori

Cronaca

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di martedì

Si perde di ritorno dal Santuario dell’Avvocata: turista spagnolo salvato sui monti di Maiori

Un 26enne spagnolo, di rientro dall’escursione al Santuario della Madonna Avvocata, ha perso l’orientamento nei pressi della località “Pietre Bianche”. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Maiori che lo hanno rintracciato e riaccompagnato alla strada carrabile.

Inserito da (Admin), martedì 28 ottobre 2025 19:56:23

Nella serata di oggi, martedì 28 ottobre, sui monti di Maiori, un turista spagnolo di 26 anni, impegnato in un'escursione al Santuario della Madonna Avvocata, ha perso l'orientamento durante il rientro, smarrendo il sentiero nei pressi della località "Pietre Bianche".

Resosi conto di non riuscire più a ritrovare la via del ritorno, il giovane ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, che si è immediatamente attivata per rintracciarlo.

Individuato il turista, fortunatamente in buone condizioni, è stato guidato telefonicamente fino alla località Castello da dove è stato, quindi, accompagnato fino alla strada carrabile, consentendogli di raggiungere la sua auto e fare rientro in sicurezza.

Ricordiamo l'importanza di affrontare i percorsi di montagna con prudenza, soprattutto quando si è soli e nelle ore serali, su sentieri che possono risultare difficili da orientare.

Grazie alla professionalità e alla rapidità dei soccorritori, la disavventura si è conclusa senza conseguenze.

