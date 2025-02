Sequestrata un’officina a Benevento per reati ambientali

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 20 febbraio 2025 15:55:37

Un'operazione congiunta del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento e del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Giuseppe Vecchio e con il supporto tecnico dell'ARPAC, ha portato al sequestro di un'officina di autoriparazione e revisione veicoli situata in contrada San Vito, alle porte della città.

L'intervento, finalizzato al contrasto dei reati ambientali e alla tutela della legalità economica, ha evidenziato gravi violazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Il titolare dell'attività, un sessantenne residente in provincia, è accusato di deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e di scarico abusivo di acque reflue industriali, aggravato dalla vicinanza di un corso d'acqua.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto pneumatici usati, parti di carrozzeria, oli esausti e altri materiali smaltiti in modo irregolare, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Contestualmente, i responsabili dell'attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per violazioni al Decreto Legislativo n. 206/2005 e n. 54/2011, con l'irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 1.032 euro.

L'operazione rientra in un più ampio piano di controlli congiunti tra Guardia di Finanza e Polizia Municipale, volto a garantire la sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, la responsabilità penale dell'indagato sarà accertata solo all'esito del giudizio, fino a eventuale sentenza irrevocabile.