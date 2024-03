Scomparsa di Katia Del Pizzo da Maiori: la famiglia lancia un appello a "Chi l'ha Visto" su Rai3

Inserito da (Admin), mercoledì 6 marzo 2024 21:48:43

A meno di dodici ore dalla scomparsa di Katia Del Pizzo l'appello dei familiari è giunto anche negli studi di Rai 3 della trasmissione "Chi l'ha visto".

Ai microfoni di Federica Sciarelli, il fratello Piero ha rinnovato l'appello a chiunque possa fornire informazioni utili per il suo ritrovamento.

Al momento della scomparsa la 47enne originaria di Maiori indossava un giubbotto blu e rosso e uno zainetto nero di marca Nike recante la scritta ben in evidenza "Just do it".

Poco dopo le 11.20 è stata vista salire su un Autobus di linea diretto a Salerno dove, grazie ai rilevamenti di alcune telecamere, avrebbe consumato un panino all'interno di un bar.

Sui social si susseguono segnalazioni. La donna, prima di far perdere le tracce di sé, avrebbe lasciato un biglietto per i suoi cari.

Già nel primo pomeriggio sono scattate le ricerche della giovane, con un massiccio dispiegamento di forze.

Al termine del collegamento telefonico il fratello Piero ha rivolto un accorato appello alla sorella Katia, pregandola di tornare a casa e che tutta la famiglia è in pensiero per lei.

Si invita chiunque abbia notizie di Katia Del Pizzo di contattare la Stazione dei Carabinieri di Maiori al numero 089 877207.