Salerno, tragedia alla Vigilia di Natale: anziana muore investita da auto in retromarcia

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), domenica 24 dicembre 2023 19:27:46

Tragedia a Salerno alla Vigilia di Natale.

Un'anziana di 83 anni è tragicamente deceduta in seguito a un incidente avvenuto in Via F. Sciaraffia, nel quartiere Torrione, vicino a un supermercato.

Come scrive Telecolore, la donna è stata investita da un'automobile in retromarcia ed è morta sul colpo.

Sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

(foto di repertorio)