Salerno: minaccia di morte l’ex moglie e aggredisce i Carabinieri, arrestato

La sera del 17 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per atti persecutori e resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino extracomunitario, M. G. A. D.

L'uomo, non accettando la conclusione della relazione sentimentale, si sarebbe presentato, tra l'altro in stato di ubriachezza, sul luogo di lavoro della ex moglie minacciandola di morte, per poi scagliarsi contro i Carabinieri intervenuti ed allertati dalla stessa donna tramite il numero di emergenza 112 della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.