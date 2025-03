Salerno, minaccia di lanciarsi dalla finestra con un coltello

Inserito da (Admin), giovedì 20 marzo 2025 21:34:24

Attimi di paura oggi a Salerno, nella zona di Fuorni, dove un uomo di circa 45 anni ha minacciato di gettarsi dalla finestra della sua abitazione, armato di coltello. La segnalazione ha fatto scattare l’immediato intervento della Polizia di Stato, del personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco di Salerno.

I Caschi Rossi, per scongiurare il peggio, hanno gonfiato un telo di sicurezza, mentre le forze dell’ordine hanno avviato un delicato tentativo di mediazione per riportare l’uomo alla calma. Dopo momenti di grande tensione, il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di evitare la tragedia: l’uomo è stato messo in salvo ed è ora fuori pericolo.

Sul caso sono in corso accertamenti per comprendere le cause del gesto e garantire all’uomo l’assistenza necessaria.