Salerno, intervento dei Vigili del Fuoco per rimozione di un cartellone pubblicitario a rischio crollo

Inserito da (Admin), giovedì 25 aprile 2024 20:43:52

Un'operazione di emergenza si è svolta nella serata di oggi, intorno alle 19, in via San Leonardo a Salerno, dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire a seguito della segnalazione di un pericoloso crollo parziale di un grande cartellone pubblicitario situato vicino all'uscita del parcheggio dell'ospedale.

La squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, supportata da un'autoscala, è prontamente intervenuta per affrontare la situazione e rimuovere il pericolo imminente. L'azione tempestiva ha avuto come obiettivo primario la messa in sicurezza dell'area, evitando così possibili rischi per i cittadini e i veicoli in transito nella zona.

Dopo l'intervento dei pompieri, la responsabilità delle operazioni successive è stata trasferita alla Polizia Municipale, che si occuperà di coordinare le ulteriori azioni necessarie per garantire la completa sicurezza e regolarità nella zona interessata.