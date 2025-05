Salerno, donna tenta il suicidio: Carabinieri la salvano in extremis. Plauso del NSC: “Eroismo silenzioso da valorizzare”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 28 maggio 2025 10:25:59

Un intervento rapido, risoluto e carico di umanità: è quanto messo in atto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno nella giornata del 24 maggio scorso, quando hanno salvato una donna che minacciava di togliersi la vita, barricata nella sua abitazione di via Martin Luther King.

I militari, allertati per una segnalazione urgente, sono giunti sul posto e, con lucidità e sangue freddo, hanno forzato l'ingresso dell'abitazione. Una volta dentro, si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna era in procinto di compiere un gesto estremo. Con grande professionalità e spirito di servizio, i Carabinieri sono riusciti a bloccarla in tempo, impedendole di compiere l'irreparabile, nonostante la disperata resistenza della stessa e il tentativo di lanciarsi dalla finestra. L'intervento si è concluso con l'arrivo del personale sanitario, che ha preso in carico la donna per le cure del caso.

Il gesto eroico non è passato inosservato. La Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento: "L'azione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno è un fulgido esempio del quotidiano impegno e della dedizione al servizio che contraddistinguono i nostri militari. Il loro intervento rapido e risoluto ha letteralmente strappato una vita alla disperazione".

Il sindacato ha inoltre sottolineato il valore umano dell'operato dei militari, evidenziando l'importanza del loro ruolo nella tutela della collettività: "Siamo profondamente orgogliosi di questi colleghi che, con il loro senso del dovere e la loro umanità, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia prezioso il ruolo dell'Arma dei Carabinieri nella tutela e nel soccorso dei cittadini".

Un episodio che ricorda la complessità del servizio svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne in divisa, pronti a intervenire in situazioni di grande rischio e delicatezza.

"Ci uniamo al plauso della cittadinanza per questo atto di eroismo silenzioso, auspicando che gesti di tale abnegazione siano sempre riconosciuti e valorizzati", conclude la Segreteria del Nuovo Sindacato Carabinieri.