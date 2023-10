Salerno, blitz dei Nas ai punti ristoro dello Stadio Arechi: sanzioni e sospensioni nell'Area VIP

Inserito da (Admin), lunedì 23 ottobre 2023 07:12:16

Durante una serrata operazione presso lo stadio Arechi di Salerno, i Carabinieri, insieme al Gruppo Tutela della Salute di Napoli, al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno e agli Ispettori dell'ASL salernitana, hanno eseguito un meticoloso controllo sui 7 punti di ristoro situati all'interno dell'impianto sportivo. L'obiettivo era di verificare l'adeguamento alle normative che riguardano la sicurezza igienico-sanitaria e la regolarità delle condizioni lavorative.

Il bilancio delle verifiche ha portato alla luce numerose irregolarità: sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 30mila euro in seguito alla scoperta di gravi carenze igienico-sanitarie in due cucine. Inoltre, due gestori sono stati sanzionati per aver impiegato cinque lavoratori "in nero". Uno di questi due aveva anche installato un sistema di videosorveglianza non conforme, presumibilmente utilizzato per monitorare il personale.

Ulteriori mancanze sono state riscontrate in due punti ristoro, dove non erano presenti spogliatoi adeguati per i dipendenti. Data la gravità delle violazioni, specialmente in due locali situati nell'area Hospitality della Tribuna VIP, l'attività di questi punti di ristoro è stata immediatamente sospesa.