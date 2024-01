Ravello: SR 373 riaperta ai mezzi superiori agli 8 metri, ma l'asfalto non è stato sostituito /FOTO

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 16 gennaio 2024 17:26:47

La strada ex SS 373 a Ravello è stata nuovamente aperta al transito dalle 16 di oggi, con le operazioni di installazione delle nuove barriere in calcestruzzo che si sono concluse con due ore di anticipo.

Dalle 9 di questa mattina, il tratto di strada che collega al supermercato Despar fino al bivio per la frazione di Pontone (km 3+250) era stato chiuso completamente al traffico.

L'intervento ha riguardato esclusivamente la sostituzione dei vecchi new jersey posizionati a metà carreggiata, che impedivano il passaggio ai veicoli pesanti. I nuovi new jersey, più robusti, sono stati arretrati per consentire la circolazione di veicoli più lunghi di 8 metri. Nonostante ciò, non è stata eseguita la sostituzione dell'asfalto, di cui si era parlato in passato. L'usura dell'asfalto, infatti, rende il tornante a gomito ancora più pericoloso. Dopo l'incidente dell'8 maggio 2023, che ha causato la morte del giovane Nicola Fusco, ci si aspettava che, contemporaneamente alla riapertura ai veicoli pesanti, venisse effettuata la posa di nuovo asfalto.