Ravello, recuperato il bus del tragico incidente dell’8 maggio: adesso si potrà procedere a perizie

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 23 maggio 2023 13:00:53

Alle 12.45, a Ravello, è stato tirato su il pullman che dall'8 maggio, giorno del tragico incidente in cui il giovane Nicola ha perso la vita, era adagiato in Via Valle del Dragone.

Le operazioni di recupero sono in corso dalle 8 di questa mattina, 23 maggio, grazie a un'autogru dei Vigili del Fuoco, che con delicatissime manovre, che hanno dovuto tener conto anche dell'abitazione vicina alla carcassa, hanno finalmente poggiato il bus, imbragato a dovere, sulla carreggiata, in attesa del carroattrezzi.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Amalfi e la Polizia locale, mentre a chiudere i varchi per la SR 373, interdetta al traffico, le pattuglie della Polizia Provinciale. A supporto delle operazioni anche i volontari della P.A. Millenium.

Dopo il recupero, il bus resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per le perizie necessarie alle indagini sulle cause dell'incidente.

Il pullman faceva parte della flotta della società di famiglia, che è indagata quale persona giuridica per reato amministrativo, in merito alla presunta responsabilità e la presunta violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Leggi anche:

Tragedia di Ravello, 18indagatiper omicidio colposo e violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro