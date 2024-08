Problemi rifornimento carburante in Costiera Amalfitana, deposito Napoli bloccato per guasto tecnico

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 10 agosto 2024 08:36:17

Potrebbero esserci problemi di approvvigionamento per tutte le stazioni di rifornimento carburante in Costiera Amalfitana nel weekend a ridosso del Ferragosto.

I gestori non hanno nessuna responsabilità, perché i problemi sono a monte. In particolare, questa mattina il deposito carburante a Napoli è bloccato per guasto tecnico e, attualmente (ore 8.30) le autobotti che dovrebbero venire a rifornire i distributori in tutta la Costiera sono ancora in fila (dalle prime ore del mattino) per caricare il carburante.

Nel frattempo, a Maiori sta finendo tutto e non si sa quando i distributori potranno essere riforniti. Il disagio riguarda tutti i tipi di carburante, diesel e senza piombo.

Se il problema si sblocca entro poche ore, il carburante potrebbe arrivare in Costiera questa sera, altrimenti si potrebbe rimanere a corto di carburante fino a lunedì.

Un disservizio che si era verificato già lo scorso 29 luglio, con disagi per gli automobilisti.