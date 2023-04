Pontecagnano, morte Marzia Capezzuti: tre arresti

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 19 aprile 2023 13:42:36

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Salerno su richiesta delle rispettive Procure nei confronti di una donna, il marito e il figlio 15enne.

I provvedimenti scaturiscono dalle indagini condotte a seguito della scomparsa di Marzia Capezzuti, 29enne milanese, avvenuta nel mese di marzo 2022, dal Comune di Pontecagnano Faiano. I resti della giovane furono ritrovati il 25 ottobre scorso in un casolare di Montecorvino Pugliano.

Arrivata a Pontecagnano nel 2017 per amore di Alessandro, Marzia viveva con la cognata Barbara. Dopo la morte del compagno era rimasta in quella casa, dove subiva continue vessazioni (c'è chi parla di percosse), ma era utile alla famiglia per via della pensione di invalidità di 800 euro al mese che riceveva per le sue condizioni di fragilità.