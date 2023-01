Paganese-Casertana: incidenti prima della partita, a fuoco bus tifosi ospiti

Inserito da (Admin), domenica 22 gennaio 2023 22:00:34

Violenti scontri tra tifoserie si sono registrati a Pagani prima del fischio d'inizio di Paganese-Casertana, derby campano del girone G del campionato di serie D.

A darne notizia è l'Ansa secondo cui durante i disordini è stato dato alle fiamme un bus da 50 posti a bordo del quale viaggiavano i tifosi della squadra ospite.

Tutti illesi i tifosi della Casertana, fatti scendere rapidamente dal mezzo.

L'autobus è andato in fiamme all'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi, a Pagani. Nonostante l'intervento tempestivo dei i vigili del fuoco, il pullman è stato completamente distrutto.

Successivamente, problemi di ordine pubblico si sono registrati anche lungo la strada che conduce allo stadio "Torre". I Carabinieri del reparto territoriale di Nocera inferiore stanno conducendo indagini sui fatti.

Il commento a caldo del giornalista Ciro Pellegrino, capo servizio di Napoli a Fanpage.it, via Instagram: "A Pagani in occasione della partita di calcio di serie D con la Casertana c'è stato un assalto dei tifosi locali e c'è stata la solita orribile guerriglia. Il pullman dei tifosi di Caserta è stato dato alle fiamme ed è stato completamente distrutto. Ma che ci sta più da dire? A parte la follia per una partita di pallone, io proprio vi farei giocare a porte chiuse per un anno. Non 2 giorni, un anno. E come è stato possibile che le due tifoserie possano essere finite a contatto così facilmente? Gli italiani pronti a condannare CHIUNQUE, ma quando si tratta di calcio stranamente accondiscendenti e morbidi."

Foto e video da Instagram: Ciro Pellegrino