Muore a 30 anni il giovane Ivan La Monica: Cilento in lutto per l'ennesima vittima della strada

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno, questa volte nel Cilento. All'alba di oggi, domenica 8 giugno, un terribile incidente ha spezzato la vita di Ivan La Monica, giovane di 30 anni originario di Eboli, molto conosciuto e benvoluto nella sua comunità.

Il dramma si è consumato lungo la Strada Statale 18, all'altezza dello svincolo di Agropoli Nord. Secondo una prima ricostruzione, Ivan era in sella alla sua Honda di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro il guardrail. L'impatto è stato fatale: il giovane è stato sbalzato sull'asfalto e ha perso la vita sul colpo.

Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto con ambulanza e automedica della Croce Rossa di Agropoli. Per Ivan non c'è stato nulla da fare.

L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. I rilievi e le indagini sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il Soccorso Stradale Rega per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione della moto incidentata.

La notizia della scomparsa di Ivan ha sconvolto amici e conoscenti. In queste ore i social sono stati invasi da messaggi di affetto e dolore:

«Un brutto risveglio per me stamattina che mi ha spezzato il cuore. Voglio ricordarti così, Ivan La Monica. Ti voglio bene amico mio», scrive un amico.

«Riposa in pace Ivan, ti ricorderò sempre con il tuo bel sorriso», aggiunge un altro.

Un messaggio particolarmente toccante recita: «Nelle tele magnifiche dei nostri giorni e dei nostri viaggi queste notizie sono chiazze nere, indelebili e profonde. Il dolore è forte, è vivido... ma anche il ricordo lo è! Soprattutto il tuo sorriso e la tua voglia di prendere la vita a morsi. Ti vogliamo bene Ivan! Ora dacci un occhio tu da lassù.»

Ivan lascia un vuoto immenso in chi lo ha conosciuto e amato. Era un ragazzo solare, appassionato della vita e dei motori. In tanti oggi lo ricordano non solo come un motociclista esperto, ma come un amico sincero, capace di regalare allegria a chiunque lo incontrasse.

Alla sua famiglia, alla mamma e a tutti i suoi cari, l'abbraccio commosso della nostra redazione e dell'intera comunità cilentana.

