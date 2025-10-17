È morto Gianni Belnome, il motociclista coinvolto nell'incidente di domenica sulla Statale Amalfitana

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 17 ottobre 2025 07:54:48

Non ce l'ha fatta Gianni Belnome, il dentista 60enne originario di Piano di Sorrento rimasto gravemente ferito nell'incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 ottobre lungo la Statale 163 Amalfitana, nei pressi di Positano. L'uomo è deceduto nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove era stato trasferito in elisoccorso in condizioni critiche.

L'incidente, come riportato nei giorni scorsi, aveva coinvolto tre persone, tra cui la donna che viaggiava con Belnome, rimasta gravemente ferita con la frattura di una gamba. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma si tratterebbe di uno scontro avvenuto in un tratto particolarmente pericoloso della costiera, già teatro di numerosi incidenti.

I primi soccorsi erano stati prestati da automobilisti e passanti. Subito dopo erano intervenuti i sanitari del 118, che avevano trasferito i feriti al Presidio ospedaliero di Ravello e, per Belnome, data la gravità del quadro clinico, il trasporto in elisoccorso a Salerno.

La morte di Gianni Belnome ha suscitato profondo cordoglio a Piano di Sorrento, dove era molto conosciuto non solo per la sua professione, ma anche per l'umanità e la discrezione con cui si era sempre distinto. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, colpita da un lutto improvviso e doloroso.

Intanto, la donna ferita resta ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.

