Montefredane, serie di scosse sismiche. Sindaco Aquino: "Situazione sotto controllo"

La Voce di Hind Rajab

Cronaca

Scosse nella notte nell'area irpina, nessun danno registrato

Montefredane, serie di scosse sismiche. Sindaco Aquino: “Situazione sotto controllo”

Una sequenza di lievi eventi sismici ha interessato la provincia di Avellino tra la notte del 24 e la mattina del 25 ottobre 2025. Epicentro a Montefredane, con magnitudo fino a 3.1. Il sindaco Ciro Aquino rassicura la popolazione: “Monitoraggio costante e nessun danno segnalato”.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 25 ottobre 2025 10:44:03

Una serie di scosse sismiche ha interessato la provincia di Avellino tra la notte del 24 e la mattina del 25 ottobre 2025, con epicentro nel territorio di Montefredane, a pochi chilometri da Avellino.

Il primo evento tellurico, di magnitudo 2.1, è stato registrato alle 1:19 a una profondità di circa 17 chilometri. Una seconda scossa, di magnitudo 1.5, è stata avvertita alle 5:15.
Nelle prime ore del mattino si sono poi verificati altri movimenti sismici: alle 7:32 un sisma di magnitudo 2.2, seguito da un evento di 1.7 alle 7:52.
Poi una scossa, di magnitudo 1.4, è stata localizzata alle 8:09 a Capriglia Irpina, sempre nella stessa area sismica.

Successivamente, alle 10:18, è stata registrata un'ulteriore scossa di magnitudo 3.1 e profondità 14 chilometri, ancora una volta con epicentro a Montefredane, la più forte della sequenza.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha voluto rassicurare la cittadinanza, sottolineando che non si registrano danni né criticità a persone o strutture.

"Siamo in contatto con la Prefettura di Avellino, che sta monitorando l'evoluzione della situazione con la consueta attenzione", ha dichiarato il primo cittadino.
"L'ufficio tecnico comunale sta effettuando verifiche sugli edifici pubblici e sulle scuole, ma al momento non sono emersi problemi".

Il sindaco ha invitato i cittadini alla calma e a seguire le indicazioni ufficiali in caso di ulteriori aggiornamenti.

"Montefredane è una comunità forte e unita. Affrontiamo anche questi momenti con serenità e fiducia", ha aggiunto Aquino.

Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile e i tecnici sismici, continuano a monitorare l'evoluzione del fenomeno tellurico.
Al momento, la situazione è considerata sotto controllo, ma l'attenzione resta alta.

 

