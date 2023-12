Montecorvino Pugliano, Vigili del Fuoco salvano cavallo caduto in un canale

Inserito da (Admin), mercoledì 27 dicembre 2023 21:08:00

Nella serata di oggi a Montecorvino Pugliano, un cavallo, per cause ancora sconosciute, è caduto in un canale, dando il via a un'operazione di soccorso cauta e impegnativa.

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco alle 19, con una richiesta di aiuto per l'animale in difficoltà. Una squadra dalla Sede Centrale di Salerno è stata rapidamente mobilitata per affrontare la situazione con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del cavallo.

Sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il cavallo, leggermente ferito, intrappolato nel canale. La decisione di utilizzare un'autogru per sollevare delicatamente l'animale è stata presa dopo un'attenta valutazione, tenendo conto della complessità dell'operazione.

Nonostante alcune difficoltà, soprattutto legate allo spavento del cavallo, i soccorritori hanno proceduto con grande attenzione. L'intervento si è avvalso anche del supporto di un veterinario, che ha somministrato un leggero sedativo all'animale per minimizzare il suo stress durante il salvataggio.

Dopo attenti sforzi, il cavallo è stato sollevato con successo. L'incidente si è risolto senza ulteriori complicazioni, grazie all'approccio ponderato e professionale dei Vigili del Fuoco e del personale veterinario.