Mazze ferrate e bombe carta alla partita Lecce-Salernitana: denunciati 5 tifosi granata, Questore avvia iter per i Daspo

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 28 gennaio 2023 14:54:42

Controlli ferrei, ieri, 27 gennaio, presso lo stadio Ettore Giardiniero per la partita tra Lecce e Salernitana, che ha visto la vittoria dei Granata.

Oltre 20mila spettatori e più di 1.000 tifosi salernitani, arrivati in auto private, minivan e 7 pullman, sono stati scortati dalla Polizia di Stato della Questura di Salerno, mentre la Questura di Lecce ha predisposto un complesso dispositivo di ordine e sicurezza per prevenire contatti tra i tifosi delle due squadre e rafforzare i controlli.

Grazie a questi controlli, svolti insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, è stato possibile evitare, inoltre, l'introduzione di oggetti pericolosi all'interno dello stadio.

Tre tifosi salernitani sono stati identificati e denunciati per aver nascosto materiale pericoloso, come mazze ferrate, catene in metallo, manganelli telescopici, artifici pirotecnici, fumogeni e bombe carta. I possessori del materiale, tre tifosi originari di Salerno, rispettivamente D'O.G., di 47 anni, D'A.B., di 44anni, e M.S., 24 anni, sono stati subito identificati e denunciati. I carabinieri preposti alle attività di pre-filtraggio del settore ospiti, inoltre, hanno trovato, nascosto nella tasca dei pantaloni di un tifoso identificato per D.C.R.F., 39enne di Salerno, un coltellino a serramanico di 10 centimetri circa, mentre C.L., 24enne della provincia di Salerno, aveva un tubo telescopico in metallo celato nel giubbotto.

L'incontro si è concluso senza incidenti e tutto il pubblico è uscito dallo stadio illeso. Il Questore di Lecce avvierà ora un procedimento amministrativo per l'irrogazione del Daspo ai tifosi denunciati.