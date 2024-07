Maiori, sfiorata tragedia in mare: motoscafo sperona piccola imbarcazione. Due giovani in ospedale

Inserito da (Admin), sabato 20 luglio 2024 21:39:17

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, si è verificato a Maiori un grave incidente in mare, nello specchio d'acqua antistante la foce del torrente Reginna Major. Due ragazzi del posto, di 17 e 20 anni, mentre pescavano tranquillamente a bordo del loro gozzo, si sono accorti di un grosso motoscafo che sopraggiungeva verso di loro da Salerno in direzione Amalfi a velocità sostenuta. Sebbene abbiano cercato di attirare l'attenzione del conducente e notando che il natante non cambiava direzione, si sono lanciati in mare evitando il peggio.

Violento l'impatto con la piccola imbarcazione che, a causa dei danni subiti, ha cominciato a colare a picco.

Il grosso motoscafo, che inizialmente si stava allontanando, è poi tornato indietro per recuperare sia i due giovani che la loro imbarcazione, riportandoli vicino alla riva, senza fornire ulteriori assistenza o informazioni.

Immediatamente allertati i Carabinieri della locale stazione e gli uomini della Guardia Costiera a cui è stato fornito il numero di targa del natante e che stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche di questo grave incidente che poteva trasformarsi in tragedia.

I due giovani sono stati trasportati da un'ambulanza del 118 a Castiglione in stato di shock, lamentando dolori al collo e alle gambe.