Infastidisce titolare di un bar: arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale a Vallo della Lucania

L'8 dicembre, a Pontecagnano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per furto aggravato. Il fatto è avvenuto in un noto supermercato: dopo aver riempito il carrello di generi alimentari, dai aveva rimosso le placche antitaccheggio, ha cercato di allontanarsi...