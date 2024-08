Incidente sulla SS 163 Amalfitana: Camper polacco blocca la strada nei pressi di Maiori [FOTO e VIDEO]

Inserito da (Admin), venerdì 9 agosto 2024 20:21:43

Nella serata di oggi, poco dopo le 19, nei pressi del Cimitero di Maiori, al km 38+500, un camper con targa polacca che procedeva in direzione Amalfi, ha urtato la parete rocciosa, causando la rottura del braccetto. A causa dell'incidente, il veicolo ha dovuto interrompere necessariamente la marcia, ostruendo, però, parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Maiori per regolare il deflusso del traffico a senso unico alternato per automobili e ciclomotori. Lo spazio a disposizione della carreggiata, infatti, non consente il passaggio degli autobus che restano in fila in attesa dell'arrivo del carroattrezzi per la rimozione del mezzo incidentato.

Ricordiamo che tra le limitazioni che l'ANAS ha stabilito per la SS 163 Amalfitana c'è anche il divieto, in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 6,30 alle ore 24,00 di camper e caravan, indipendentemente dalle loro dimensioni. Queste restrizioni sono state introdotte a causa delle caratteristiche particolari della SS 163, una strada panoramica ma molto stretta e con numerose curve, dove la presenza di veicoli di grandi dimensioni potrebbe compromettere gravemente la sicurezza e la circolazione.