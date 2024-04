Incidente a Scafati: auto ribaltata e intervento dei Vigili del Fuoco

Inserito da (Admin), domenica 21 aprile 2024 21:50:32

Questa mattina, intorno alle 10, i Vigili del Fuoco di Salerno sono stati allertati dai Carabinieri di Scafati per un incidente stradale avvenuto nella zona delle case popolari, dove è stata scoperta un'auto ribaltata. Una squadra di soccorso dai caschi rossi di Nocera è prontamente intervenuta per gestire la situazione, in particolare per mettere in sicurezza il veicolo a causa di una pericolosa fuoriuscita di benzina e per riposizionare l'auto in sicurezza.

Dai primi accertamenti emerge che l'incidente potrebbe essere il risultato di un atto vandalico perpetrato durante la notte ai danni del proprietario del veicolo. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte e identificare eventuali responsabili.