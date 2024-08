Incendio a Gragnano, necessaria interruzione elettrica in Costiera Amalfitana /EMERGENZA RIENTRATA

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 16 agosto 2024 15:51:14

Alle ore 15:15 di oggi, 16 agosto, la Prefettura di Salerno ha diramato un avviso urgente riguardante un pericoloso incendio che si è sviluppato nel Comune di Gragnano. Per garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento condotte dai Vigili del Fuoco, l'ENEL ha comunicato la necessità di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'energia elettrica in diversi comuni nella zona dei Monti Lattari

L'interruzione riguarda i comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Pimonte, Positano, Praiano, Ravello, Scala.

L'incendio si è propagato in una zona in cui passa una linea dell'alta tensione di Terna che alimenta una cabina primaria di E-Distribuzione a servizio dei suddetti comuni.

L'urgenza e la non programmabilità dell'intervento impediscono al momento la ri-alimentazione delle utenze con l'utilizzo di generatori e l'erogazione di energia elettrica riprenderà non appena si saranno conclusi gli interventi di spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento importante

Si informa che l'interruzione dell'erogazione elettrica inizialmente prevista non sarà più necessaria. Il fronte di fuoco si è allontanato dai tralicci di alta tensione e, pertanto, nessun cliente sarà disalimentato.