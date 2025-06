Grave incidente ad Agropoli che ha coinvolto un'intera famiglia: l'auto finisce contro un albero /foto

Inserito da (Admin), domenica 8 giugno 2025 20:36:42

Brutto incidente stradale questa mattina ad Agropoli, in località Gromola, lungo via del Sele. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo una famiglia è finita violentemente contro un albero a bordo strada, riportando gravi danni alla parte anteriore del veicolo.

A bordo della vettura viaggiavano tre persone: una bambina di appena tre anni, il padre di 36 anni e la madre di 38 anni. La situazione più critica è apparsa subito quella della donna, rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto insieme alla Polizia Municipale e ai sanitari del 118, si è reso necessario l'utilizzo di attrezzature speciali per estrarla dal veicolo.

Una volta liberata, la donna è stata immediatamente defibrillata e intubata sul posto. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Il marito e la piccola figlia, feriti ma coscienti, sono stati invece trasferiti presso l'ospedale di Battipaglia per le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi e per accertare la dinamica esatta dello schianto. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco testimoniano la violenza dell'impatto, con l'auto completamente distrutta nella parte anteriore.