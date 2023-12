Fuochi d’artificio illegali, due maxi sequestri a Foggia e Cosenza

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 27 dicembre 2023 10:34:07

Sono oltre 50mila gli articoli natalizi pericolosi sequestrati, unitamente a circa 5.500 fuochi d'artificio, dai finanzieri della Compagnia di Manfredonia nel corso di un controllo eseguito presso un esercizio di Mattinata, in provincia di Foggia. In particolare, il 23 dicembre scorso, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto migliaia di luci natalizie non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Nel corso del controllo, inoltre, i militari hanno trovato parte dei predetti fuochi d'artificio esposti nella stessa rivendita ed altri stoccati in un magazzino (depositati su una pedana in legno unitamente ad articoli in carta e materiale elettrico), in entrambi i casi in totale violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le merci pericolose sono state sottoposte a sequestro e, nei confronti del titolare del negozio, sono state contestate le relative sanzioni per aver posto in commercio merce in violazione degli standard di sicurezza.

Lo stesso giorno i Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno denunciato a piede libero sei persone e sottoposto a sequestro 702.669 fuochi d'artificio, per un quantitativo di oltre 11 tonnellate. Le indagini del Gruppo Sibari hanno consentito l'identificazione di alcune persone che avevano acquistato fuochi d'artificio - anche appartenenti a categorie che per il loro rischio potenziale elevato possono essere manipolate solo da professionisti del settore - senza scontrino e in denaro contante, da un soggetto con precedenti specifici di polizia, il quale, infine, è risultato essere gestore di fatto di un deposito illegale di materiale esplodente, privo delle necessarie autorizzazioni prefettizie. È qui che le fiamme gialle cosentine hanno rinvenuto e sequestrato l'ingente quantitativo di fuochi d'artificio, ammucchiati senza alcuna cautela anche a bordo di un'autovettura già pronta per le consegne sul territorio. Al termine delle operazioni, i militari hanno proceduto al sequestro del deposito e alla messa in sicurezza del materiale pirico rinvenuto, denunciando all'Autorità Giudiziaria di Castrovillari sia il venditore, sia gli acquirenti.