Febbre del Nilo, salgono a 13 i contagi in provincia di Salerno

mercoledì 18 settembre 2024

Il numero di persone contagiate dalla Febbre del Nilo in provincia di Salerno ha raggiunto quota 13, con due decessi già registrati. La malattia, trasmessa principalmente dalle zanzare, ha colpito soprattutto persone con condizioni di salute già compromesse. I dati sono stati confermati dal capo del dipartimento di prevenzione dell'Asl Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, che, pur riconoscendo la gravità della situazione, invita a non diffondere inutili allarmismi.

Tra i casi più recenti, si segnala quello di un 81enne di Angri, ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Nocera Inferiore. "Stiamo cercando di comprendere se si tratta di un'infezione recente o di un anticorpo già presente", ha dichiarato Saggese Tozzi, che sottolinea come il virus possa aver circolato nella regione già negli anni scorsi, senza essere stato diagnosticato.

I primi due decessi associati alla Febbre del Nilo riguardano un uomo di 59 anni di Altavilla Silentina, già affetto da una grave patologia oncologica, e un imprenditore di 78 anni di Agropoli, originario di Napoli, morto dopo il ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Entrambi presentavano sintomi gravi, tra cui febbre alta e insufficienza respiratoria.

L'Asl Salerno, in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli, sta intensificando le indagini sui casi di encefalite, una delle complicazioni più gravi del virus, soprattutto per i soggetti più deboli. "La patologia probabilmente era già presente, ma senza diagnosi precise non era stata individuata", ha spiegato il dottor Saggese Tozzi, sottolineando come ora i test vengano eseguiti con maggiore attenzione.

Nonostante la situazione sia monitorata, le autorità sanitarie invitano la popolazione a seguire le normali precauzioni per prevenire le punture di zanzara, in attesa di ulteriori sviluppi.

(Foto: Maria Abate)